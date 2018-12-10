Такого во Владивостоке ещё не было. Впервые на борьбу с пьяными водителями на территорию краевого центра вышли наряды ДПС во главе с начальниками территориальных подразделений со всего Приморья. Главная задача — тотальная борьба с пьяными за рулём. В операции госавтоинспекции приняла участие и съёмочная группа программы «Вести: Приморья».

Во время проведения рейда произошло два ДТП, в обоих случаях водители отказались от медосвидетельствования. Резонансное произошло на улице Олега Кошевого. 34-летний водитель "Тойоты Харриер" продемонстрировал опасный стиль вождения, попытался совершить серию обгонов в стиле "а-ля шашечки", не справился с управлением и в результате собрал в кучу четыре авто. В аварии пострадали два человека.

Во время рейда инспекторы ГИБДД проверили более тысячи автомобилистов, большинство из которых оказались законопослушными, а те кто нарушил, получили протокол.

Александр Астахов, начальник отделения ГИБДД по Октябрьскому району: «Считаю данные мероприятия целесообразные. Думаю нужно чаще проводить такие мероприятия не только на территории Владивостока, но и всего Приморского края».

Алексей Грачёв, и. о. начальника ГИБДД по г. Партизанск: «Обмен опытом в любом случае положительно скажется на работе личного состава ГАИ. Подчеркнём в любом случае положительные моменты организации работы во Владивостоке, в краевой столице. И направим все силы на снижение аварийности на территории собственного города».

С начала года в Приморье к административной ответственности привлечено свыше 10 тыс. нетрезвых автомобилистов. По вине пьяных лихачей 513 человек получили серьезные травмы, 75 – погибли. Краевая госавтоинспекция жёстко взялась за борьбу против водителей в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии Нового года начались сплошные проверки по выявлению таких участников дорожного движения. Так в прошедшие выходные на дороги Владивостока вышло более 100 человек - как личный состав города, так и дополнительные наряды, сформированные из начальников территориальных Госавтоинспекций региона.

Олег Крюков, заместитель начальника ДПС управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Мы регулярно проводим профилактические мероприятия как по Приморскому краю, так и во Владивостоке. В Приморский край по выходным дням мы привлекаем сотрудников управления ГИБДД, аппарата управления, также и других служб, для проведения профилактических мероприятий по пешеходам, по правилам проезда пешеходных переходов. Сегодня проводим рейд по выявлению водителей в состоянии опьянения».

Итог двухдневного рейда: 31 водитель сел за руль в состоянии опьянения, 20 автомобилистов задержали без водительского удостоверения, они его не забыли, а просто не получали никогда. Четверо перевозили наркотики, а двое сели в авто с поддельным идентификационным номером. Также изъят пистолет, но этим водителем сейчас занимается полиция. Также во время рейда порядка 100 авто растонировано.

Как отметило руководство, подобные операции дисциплинируют водителей. В преддверии новогодних праздников подобные рейды пройдут на территории всего Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]