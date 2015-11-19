10 тысяч поддельных «Поросят Джорджей» задержала Находкинская таможня

10 тысяч контрафактных брелоков с изображением «Поросенок Джордж» выявили находкинские таможенники. Брелоки были завезены из Китая в адрес челябинской фирмы.

Представитель правообладателя товарного знака с изображением «Поросенок Джордж» сообщил, что брелоки ввезены без их разрешения, являются контрафактными и оценил ущерб в миллион рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Брелоки с признаками подделки арестованы. В отношении фирмы из Челябинска возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских прав). Компании грозит штраф с конфискацией товара. По завершении расследования дела передадут в суд.

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Персонаж «Поросенок Джордж» является объектом авторского права, принадлежащего компании «Энтертейнмент Уан ЮК Лимитед» (Великобритания), и подлежит правовой охране на территории Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]