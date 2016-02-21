В Спасске-Дальнем объявили войну такси "Максим" (фото)

За полгода преступники выбили стекла у трех автомобилей и подожгли четыре машины водителей, сотрудничающих с сервисом «Максим». Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила "Вести:Приморье" специалист отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Мария Пухова, инциденты начались летом, когда водителям стали угрожать расправой, если они продолжат сотрудничать с федеральным сервисом. Угрозы поступали в фиктивных заказах, от представителей фирмы-конкурента, которые подходили к таксистам прямо на улицах и требовали прекратить работать, если дорог автомобиль. После этого машинам стали бить стекла, а с осени начались поджоги.

Ночью 16 октября сгорели два автомобиля Toyota Chaser и Toyota Mark 2. В ночь с 27 на 28 ноября произошло еще два возгорания: подожгли автомобили Toyota Corsa и Honda Stream. Двое водителей уже подали заявление в полицию, следственный отдел МО МВД России «Спасский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

"Считаем, что это дело рук конкурентов, которые хотят помешать работе сервиса «Максим», - отметила Мария Пухова. - Вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг и конкурировать честно, они решили пойти на преступление. В результате страдают таксисты, которые вынуждены тратить значительные суммы на восстановление автомобилей, не могут работать и обеспечивать свои семьи".

Всех, кто обладает информацией, которая поможет установить личности и задержать преступников, простя звонить в дежурную часть МО МВД России «Спасский» по телефонам +7 (42352) 2-30-77, +7 (42352) 2-12-45, или в офис сервиса «Максим» в Спасске-Дальнем по телефону 8 924 943-98-76.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]