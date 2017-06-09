В Приморье произошло ДТП с участием двух большегрузов
ДТП произошло в районе 19 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный. Как установили полицейские, 61-летний водитель большегруза Интернейшнл 9700, житель города Большой Камень, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока, совершил столкновение с впереди идущим седельным тягачом Хино.
В результате автоаварии водитель большегруза Интернейшнл 9700 получил травму в виде закрытого перелома берцовой кости. Мужчина направлен на стационарное лечение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК..
Стаж вождения водителя Интернейшнл 9700 составил 31 год. В 2018 году он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости и нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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