В Приморье произошло ДТП с участием двух большегрузов

ДТП произошло в районе 19 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный. Как установили полицейские, 61-летний водитель большегруза Интернейшнл 9700, житель города Большой Камень, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока, совершил столкновение с впереди идущим седельным тягачом Хино.

В результате автоаварии водитель большегруза Интернейшнл 9700 получил травму в виде закрытого перелома берцовой кости. Мужчина направлен на стационарное лечение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК..

Стаж вождения водителя Интернейшнл 9700 составил 31 год. В 2018 году он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости и нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]