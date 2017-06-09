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Вчера, 17:17
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В Приморье произошло ДТП с участием двух большегрузов

В Приморье произошло ДТП с участием двух большегрузов

Фото: УМВД по ПК

ДТП произошло в районе 19 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный. Как установили полицейские, 61-летний водитель большегруза Интернейшнл 9700, житель города Большой Камень,  двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока, совершил столкновение с впереди идущим седельным тягачом Хино.

В результате автоаварии водитель большегруза Интернейшнл 9700 получил травму в виде закрытого перелома берцовой кости. Мужчина направлен на стационарное лечение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК..

Стаж вождения водителя Интернейшнл 9700 составил 31 год. В 2018 году он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости и нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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