Заслуженный художник России Николай Большаков на юбилейной декабрьской выставке впервые представляет зрителю свои новые триптихи. Это многофигурные полотна из русской и советской истории. Выбор тем для мастера неслучайный и во многом провидческий. Целый год он писал церковный раскол.

17-ый век, реформа Никона, страдания тех, кто не изменил многовековой православной традиции. И горькую историю собственной семьи, где 1938-ой — это и год его рождения, и год потери всех кормильцев — отца и двух большаковских дедов. Монолог мастера и его говорящие холсты в специальном репортаже Ольги Катренко.

Четыре зала галереи Союза художников закреплены за ним на несколько дней персональной выставки. И, конечно, всё, чем сердце и разум мастера жили с момента первого пленэра, самого первого этюда, переросшего в большое полотно — показать не получится. Потому так важно сейчас и так интересно быть у его мольбертов, у стеллажей с фотографиями, у палитры, за время слившейся с золотистым комодом.

Он точную получил фамилию. С самого детства, не разменивался на мелкое… Боль-ша-ков. И говорящий первый слог отметины ставил всю его жизнь. Русский Север — суровая Родина. Детство в осиротевшей семье — великая война, бомбежки, раны самые настоящие. Мальчишкой он лишился легкого, после дней и ночей в снегу, где укрывался от вражеских штурмовиков. Вряд ли тогда понимал, как еще можно бороться со злом: без оружия - силой духа, талантом живописца. Но в 10 лет вдруг сам попросил мать крестить его. Деревянная церковь Пресвятой Богородицы закрыта была в 1938-ом, но Великий праздник Победы и для нее стал победным возрождением.

Николай Большаков, заслуженный художник России: «В Новгородчине деревня Внуты, там она и сейчас стоит. Так я целое лето бегал в лес, землянику там, чернику, бруснику… собирал. А у нас шли поезда дальнего следования, потом вот эти ягоды, кулечки по стаканчику… И вдоль вагона бежишь, кому земляники, кому черники… Вот я и заработал, крестили...»

Улыбается, к Богу пришел через ягодки. Все детство, юность свою видел знаки. Как озерную светлую воду, пил историю новгородскую, прорастал мыслями о судьбах малых, перемолотых в общую, советскую. И вырос - не гнулся, не подмигивал власти. Хотя ведь БАМу посвятил почти месяц пленэра, писал всё, что происходило буквально на глазах: пейзажи, машины, героев всесоюзной стройки.

Николай Большаков, заслуженный художник России: «Как раз день рождения на БАМе был, 1978 год… Там у меня и портрет Оксаны Майоровой, из отряда московских комсомольцев... Жили в палатках, она рассказывала, волосы по утрам примерзали. Такие вот девушки были героические. А вот Люба Пескова из отряда первых комсомольцев».

Вспоминает, как готовил портреты БАМовцев к выставке. О будущем вернисаже написали приморские газеты. Вот только цензура, в лице начальника отдела культуры, не поняла тогда портрета Любы Песковой. Что это она захватанная такая… Грудь женская — убрать! В знак протеста, художник начал снимать все картины. Еле уговорили остыть. Но Любу Пескову он не спрятал».

Николай Большаков,заслуженный художник России: «Вот портрет мамочки моей, был на выставке ко Дню Победы. Мамочка, видите, какая. Мне говорят, ну что ты такие руки-то неженские нарисовал… Я говорю, ты вырастил бы троих детей, жена врага народа, троих под бомбежками, нас же бомбили каждый день, ты бы вырастил?»

Его триптих, созданный в юбилейный год специально к большой персональной выставке — как раз об этом, о боли. Большаков поклонился своим дедам, Макару и Василию, сгинувшим в ГУЛаге.

Никоолай Большаков: «Это страшное колесо прокатилось по нашей семье, по моей родне всей. И, как художник, я посчитал долгом это показать».

В центре — Соловки. Монастырь, превращённый в концентрационный лагерь русской интеллигенции. Мастер видит это место Голгофой, с распятой страной.

Николай Большаков: «Я родился в 1938-ом, деды мои были уже в лагерях, вместе сразу забрали, в один год, двух дедов и отца. Из семьи сразу всех мужчин. Деды так и не вернулись из лагерей. Даже не знаем, где. Питали меня Шаламовские «Чукотские рассказы». Ночью начитаюсь, днем пишу. У меня нет фотографий дедов, да и не важно. Дед Макар, дань памяти ему, доходяги эти. А вторая — дед Василий Большаков. Приговор… Ведь тройки судили».

Прощаясь с жизнью, о чем вспоминал дед Василий? О ком? Родное местечко, родные люди…Тут и гипербола страдания женского — зона в платках. И страшная аллегория - зверь, без разбору рубящий человеческие тела… Какой контраст - Дальний Восток с его аквамарином и сиренью сопок. В 70-е Большаков уезжал с русского Севера в Приморье от личной боли…Но ведь так и не прирос.

Николай Большаков: «Это Суздальский Кремль, вон, видите, туда куда-то, как всполохи, уходят куда-то туда, а оттуда лучи идут, из храма, она называется «Есть свет истинный». А свет истинный — это свет Бога».

К этой теме обращается мастер всё чаще… И для триптиха выбрал «Раскол» времена пересмотра церковных традиций при царе Алексее Михайловиче, лютующего Никона, муки Аввакума. Год назад словно предвидел нынешнее…

Николай Большаков: «Сейчас-то не раскол, а расколище...Такого не было в истории события, когда по живому режут, по людям, по их вере»...

Всё, что происходит сейчас — страшнее, говорит мастер... Но надежда и вера спасут… В окно своё Николай Большаков наблюдал, как растет Спасо-Преображенский собор, и обязательно напишет новый вид Золотого Рога, с маковками храма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]