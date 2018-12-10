На своей юбилейной выставке Николай Большаков представит новые триптихи. Специальный репортаж Ольги Катренко
Заслуженный художник России Николай Большаков на юбилейной декабрьской выставке впервые представляет зрителю свои новые триптихи. Это многофигурные полотна из русской и советской истории. Выбор тем для мастера неслучайный и во многом провидческий. Целый год он писал церковный раскол.
17-ый век, реформа Никона, страдания тех, кто не изменил многовековой православной традиции. И горькую историю собственной семьи, где 1938-ой — это и год его рождения, и год потери всех кормильцев — отца и двух большаковских дедов. Монолог мастера и его говорящие холсты в специальном репортаже Ольги Катренко.
Четыре зала галереи Союза художников закреплены за ним на несколько дней персональной выставки. И, конечно, всё, чем сердце и разум мастера жили с момента первого пленэра, самого первого этюда, переросшего в большое полотно — показать не получится. Потому так важно сейчас и так интересно быть у его мольбертов, у стеллажей с фотографиями, у палитры, за время слившейся с золотистым комодом.
Он точную получил фамилию. С самого детства, не разменивался на мелкое… Боль-ша-ков. И говорящий первый слог отметины ставил всю его жизнь. Русский Север — суровая Родина. Детство в осиротевшей семье — великая война, бомбежки, раны самые настоящие. Мальчишкой он лишился легкого, после дней и ночей в снегу, где укрывался от вражеских штурмовиков. Вряд ли тогда понимал, как еще можно бороться со злом: без оружия - силой духа, талантом живописца. Но в 10 лет вдруг сам попросил мать крестить его. Деревянная церковь Пресвятой Богородицы закрыта была в 1938-ом, но Великий праздник Победы и для нее стал победным возрождением.
Николай Большаков, заслуженный художник России: «В Новгородчине деревня Внуты, там она и сейчас стоит. Так я целое лето бегал в лес, землянику там, чернику, бруснику… собирал. А у нас шли поезда дальнего следования, потом вот эти ягоды, кулечки по стаканчику… И вдоль вагона бежишь, кому земляники, кому черники… Вот я и заработал, крестили...»
Улыбается, к Богу пришел через ягодки. Все детство, юность свою видел знаки. Как озерную светлую воду, пил историю новгородскую, прорастал мыслями о судьбах малых, перемолотых в общую, советскую. И вырос - не гнулся, не подмигивал власти. Хотя ведь БАМу посвятил почти месяц пленэра, писал всё, что происходило буквально на глазах: пейзажи, машины, героев всесоюзной стройки.
Николай Большаков, заслуженный художник России: «Как раз день рождения на БАМе был, 1978 год… Там у меня и портрет Оксаны Майоровой, из отряда московских комсомольцев... Жили в палатках, она рассказывала, волосы по утрам примерзали. Такие вот девушки были героические. А вот Люба Пескова из отряда первых комсомольцев».
Вспоминает, как готовил портреты БАМовцев к выставке. О будущем вернисаже написали приморские газеты. Вот только цензура, в лице начальника отдела культуры, не поняла тогда портрета Любы Песковой. Что это она захватанная такая… Грудь женская — убрать! В знак протеста, художник начал снимать все картины. Еле уговорили остыть. Но Любу Пескову он не спрятал».
Николай Большаков,заслуженный художник России: «Вот портрет мамочки моей, был на выставке ко Дню Победы. Мамочка, видите, какая. Мне говорят, ну что ты такие руки-то неженские нарисовал… Я говорю, ты вырастил бы троих детей, жена врага народа, троих под бомбежками, нас же бомбили каждый день, ты бы вырастил?»
Его триптих, созданный в юбилейный год специально к большой персональной выставке — как раз об этом, о боли. Большаков поклонился своим дедам, Макару и Василию, сгинувшим в ГУЛаге.
Никоолай Большаков: «Это страшное колесо прокатилось по нашей семье, по моей родне всей. И, как художник, я посчитал долгом это показать».
В центре — Соловки. Монастырь, превращённый в концентрационный лагерь русской интеллигенции. Мастер видит это место Голгофой, с распятой страной.
Николай Большаков: «Я родился в 1938-ом, деды мои были уже в лагерях, вместе сразу забрали, в один год, двух дедов и отца. Из семьи сразу всех мужчин. Деды так и не вернулись из лагерей. Даже не знаем, где. Питали меня Шаламовские «Чукотские рассказы». Ночью начитаюсь, днем пишу. У меня нет фотографий дедов, да и не важно. Дед Макар, дань памяти ему, доходяги эти. А вторая — дед Василий Большаков. Приговор… Ведь тройки судили».
Прощаясь с жизнью, о чем вспоминал дед Василий? О ком? Родное местечко, родные люди…Тут и гипербола страдания женского — зона в платках. И страшная аллегория - зверь, без разбору рубящий человеческие тела… Какой контраст - Дальний Восток с его аквамарином и сиренью сопок. В 70-е Большаков уезжал с русского Севера в Приморье от личной боли…Но ведь так и не прирос.
Николай Большаков: «Это Суздальский Кремль, вон, видите, туда куда-то, как всполохи, уходят куда-то туда, а оттуда лучи идут, из храма, она называется «Есть свет истинный». А свет истинный — это свет Бога».
К этой теме обращается мастер всё чаще… И для триптиха выбрал «Раскол» времена пересмотра церковных традиций при царе Алексее Михайловиче, лютующего Никона, муки Аввакума. Год назад словно предвидел нынешнее…
Николай Большаков: «Сейчас-то не раскол, а расколище...Такого не было в истории события, когда по живому режут, по людям, по их вере»...
Всё, что происходит сейчас — страшнее, говорит мастер... Но надежда и вера спасут… В окно своё Николай Большаков наблюдал, как растет Спасо-Преображенский собор, и обязательно напишет новый вид Золотого Рога, с маковками храма.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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