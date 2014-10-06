ГАИ проводит "тотальные " проверки водителей на состояние опьянения во Владивостоке

В рамках «сплошной» проверки инспекторы дорожно-патрульной службы в заранее установленных местах останавливали все транспортные средства и оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других) водителю незамедлительно разрешалось продолжить движение. При наличии оснований полагать, что водитель пьян, он отстранялся от управления автомобилем и проходил процедуру освидетельствования на состояние опьянения с помощью сертифицированного прибора. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В мероприятиях по «сплошной» проверке водителей задействовались более 100 человек: как личный состав Госавтоинспекции города Владивостока, так и офицерские патрули, состоящие из руководителей ГАИ в звании не ниже капитана. Дополнительные наряды, были сформированы из начальников территориальных подразделений ГИБДД всего Приморского края. Отработано 22 маршрута.

За период проведения рейда выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, 20 водителей, не получавших удостоверение на право управления транспортным средством, но севших за руль. Выявлены 4 факта незаконной перевозки наркотических средств и 2 факта подделки идентификационного номера транспортного средства, кроме того, из незаконного оборота изъята одна единица оружия. Растонировано порядка 100 машин, светопропускаемость стекол которых не соответствовала нормам.

Для объективного освещения проводимых мероприятий в местах проведения «сплошных» проверок вместе с сотрудниками Госавтоинспекции также работали представители средств массовой информации.

В Госавтоинспекции подчеркнули: с начала года в Приморье к административной ответственности привлечены свыше 10 тыс. нетрезвых водителей. Напомним, что поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала года на территории региона зарегистрировано 285 автоаварий, в которых водители управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также 96 случаев, когда виновники ДТП отказались от прохождения медицинского освидетельствования. По вине пьяных лихачей 513 человек получили серьезные травмы, 75 – погибли. Рост основных показателей аварийности по вине нетрезвых водителей произошел в городах Владивосток и Дальнегорск, а также в Надеждинском районе.

В полиции подчеркнули, что практика проведения «сплошных» проверок водителей на состояние опьянения будет продолжена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]