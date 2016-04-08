Пожилым приморцам снизят размер платы за капремонт

Дополнительные меры поддержки в отношении приморских пенсионеров и ветеранов труда будут приняты в Приморье. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на встрече с почетными гражданами региона 10 декабря.

По его словам, в настоящее время не простая ситуация складывается в фонде капитального ремонта – как с точки зрения учета выполненных работ, так и домов, которые в нем нуждаются. Поэтому планируется в целом изменить подход к системе – определять объем и объекты для работ вместе с муниципалитетами, а также доводить до них соответствующие лимиты. Новую меру поддержки в связи с этим предусмотрят и для пожилых приморцев.

«Самый главный вопрос, который волнует всех жителей, мы это слышим на встречах, что люди, проработавшие 40 и более лет, не видят перспектив ремонта своего жилья в ближайшее время. Поэтому будем принимать закон – тем, кто проработал 40 и более лет, уменьшать плату за капремонт. Это хороший шаг, который облегчит жизнь людей, отдавших свои годы на благо Приморья», – заявил врио Губернатора, отметив, что разница в оплате будем компенсироваться из краевого бюджета, чтобы ремонт проводился в запланированном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]