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Вчера, 17:47
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На авторынках Приморья нет места для снега

На авторынках Приморья нет места для снега

Главный континентальный авторынок подержанных иномарок Приморья - в Уссурийске забит на 100%. Снега нет и, слава богу, места для него на територии авторынка все равно нет, сообщает автомобильный портал Drom.ru.

Машин много, покупателей хоть и поменьше, но продажи идут. Выбор есть и на вкус, и на цвет: хочешь «простой» Nissan Wingroad, а хочешь — 4WD. Не нравится Toyota Aqua? Смотри —  рядом Toyota Vitz 1,3 л. Тем более рестайлинг... Ну или Mazda Demio с мотором SkyActive.

Примеры цен на машины на автомобильном рынке Уссурийска

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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