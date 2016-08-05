О программе «Доступная рыба», доживет ли до Нового года? О возможном объединении природоохранных структур ради спасения биоресурсов. Об «экономическом цунами», с введением крабовых аукционов — приморские рыбодобытчики и руководители прибрежных структур напрямую говорили с главой Росрыболовства. Илья Шестаков часто бывает в Приморском крае, и в этот раз, бок о бок с главой региона не только серьезные вопросы обсуждал, но и наградил отличников отрасли.

Достижения вполне ощутимые. Это и рекордный улов, не только на Камчатке, и обновление портовых структур. Новые холодильные установки рыбного порта Шестаков отмечает отдельно, и награждает виновника.

Дальше аплодисментов не будет. Только вопросы и ответы. По делу. Два руководителя, края и отрасли, знакомы еще с сахалинских времен, и отлично друг друга понимают. К примеру, в части будущего для проекта Доступная рыба.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Это не проект, который заканчивается в декабре, это долгосрочная работа, она только начинает набирать обороты. Мы сейчас вводим механизмы регулирования по торговой сети. Росрыболовство берет на себя задачу обеспечения определенного объема поставки, контроль за рыбодобывающими предприятиями с тем, чтобы они поставляли на российский берег эту рыбопродукцию».

Рекордный улов обсудили, 675 тысяч тонн. Прежнее достижение — 530 тысяч. И вклад рыборазводных предприятий, и усилия рыбоохраны отметили. И тут же обращение к Шестакову от инспекторов — из последних сил держатся. Заработок смешной, по всему Дальнему Востоку — 19 тысяч. В оснащении, экипировке браконьерам уступают. Глава Росрыболовства ситуацию знает.

Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству: «На одного рыбинспектора сейчас приходится 1900 километров реки и 16 тысяч гектаров озер и водохранилищ. Просто за всю жизнь эти участки невозможно проехать».

Потому и говорят об объединении усилий природоохраны. Есть первоклассное оснащение у группы «Тигр», есть энергия и массовость охотоведов и лесников. Идею живо принимает и глава Приморья. Хорошо бы и с воздуха контролировать реки. Не всё же на вертолетах на рыбалку летать. А вот ему «экономического цунами» Росрыболовство пока не педалирует. Даже наоборот. Возобновление крабовых аукционов в ведомстве считают полезным.

Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству: Это во-первых даст возможность построить новые суда краболовные, это даст возможность эффективно добывать этот ресурс».

Приморцы с точностью да наоборот, считают, аукционы — угроза судостроению. Будущие краболовы на российских верфях строят сейчас только те, кто долгие годы краба добывал. А если они потеряют квоты? Новый закон могут принять в конце декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]