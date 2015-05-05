Более 1,6 тысячи городских бюджетников в Приморье уже оформили право на новую меру соцпподержки

Почти 2,5 млн рублей направлено из бюджета Приморья на новые меры социальной поддержки горожан, работающих в бюджетных организациях. Первые ежемесячные выплаты для оплаты жилищно-коммунальных услуг получат более 1,6 тысячи жителей Арсеньева, Артема, Владивостока, Дальнереченска и Партизанска. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, выплаты в размере 1 535 рублей положены медицинским и педагогическим работникам, проживающим в домах с центральным отоплением. По 535 рублей ежемесячно будут выплачивать тем, кто проживает в домах с печным отоплением.

«Так как это новые меры социальной поддержки, для их оформления сотрудникам городских бюджетных организаций следует обратиться в территориальные органы соцзащиты или многофункциональные центры по месту жительства», – подчеркивают в ведомстве.

Напомним, изменения в краевой закон о социальной поддержке, касающиеся городских бюджетников, внесены по инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Уже с 1 декабря этого года медики и педагоги, работающие в городах, смогут компенсировать расходы на ЖКУ с помощью краевой выплаты также, как ранее это могли делать сельские бюджетники. Предположительно, новая мера соцподдержки коснется около 14,7 тысячи специалистов

Кстати, этот же закон изменил порядок возмещения затрат на коммунальные расходы сельским медикам.

«Уже с декабря этого года сельским медикам начнут полностью компенсировать расходы на оплату жилья, отопления, электроэнергии. Ранее сотрудники медицинских учреждений на селе получали ежемесячную денежную выплату на эти расходы», – информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Адреса и телефоны территориальных отделов департамента труда и социального развития Приморского края и МФЦ можно найти на сайтах ведомств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]