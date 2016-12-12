Няньки для хищников: в приморском океанариуме пополнение

В океанариуме на о. Русский в экспозиции «Океанская бездна» появились 20 кобий. Кобия – стремительный хищник, который вырастает до 1,8 метров. Но пока новосёлы ещё совсем малыши – их размер не превышает 40 сантиметров, и, едва оказавшись в огромном аквариуме, кобии выбрали себе в качестве постоянных спутников самых больших его обитателей – рифовых скатов-хвостоколов (Taeniura meyeni).

- «Океанская бездна» уже сформировавшийся аквариум, все обитатели которого привыкли друг к другу и заняли определённую нишу, кобии должны найти здесь своё место, - пояснил «Вестям: Приморье» начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Сейчас они используют скатов в качестве щита, кроме того, плавая рядом с крупными рыбами, кобии просто двигаются в возникающих потоках воды и таким образом экономят собственную энергию. Пока за каждым хвостоколом, как за нянькой, плавает три-четыре кобии, но такая поддержка нужна рыбам только пока они молодые: растут кобии очень быстро и скоро уйдут от скатов.

Кобия – опасный прожорливый хищник, который уже сейчас проявляет свой скверный характер – во время кормления они часто покусывают водолазов за пальцы. Поэтому специалисты океанариума приучают кобий питаться в верхних слоях воды, чтобы, подрастая, они не мешали проведению программы «Танцы со скатами».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]