Аномальная для зимы температура установится во Владивостоке

В настоящее время в средней тропосфере началась перестройка синоптических процессов, воздушные потоки с северных поменялись на западные. У поверхности земли азиатский антициклон ослабел и занял более южное положение, а над северными районами азиатского континента стал смещаться глубокий циклон. В связи с этим перекрывается доступ арктического холодного воздуха, и на юг Дальнего Востока будет поступать более тёплая воздушная масса. Вся эта перестройка приведёт к тому, что в Приморском крае постепенно начнёт повышаться температурный фон, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

К концу недели антициклон переместится на Японское море, а с запада к Приморью приблизится циклон, и край окажется в его тёплом секторе. Поэтому ближайшие выходные дни ожидаются тёплыми, фон дневных температур повысится на 7–10 градусов. В южной половине края максимальные температуры поднимутся до положительных значений, +1…+6°С, а на севере останутся слабо отрицательные температуры. В воскресенье, 16 декабря, во Владивостоке при плюсовых температурах возможен снег .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]