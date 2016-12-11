Анонс на 12 декабря

12 декабря с 12.00 до 20.00 в администрации Владивостока в здании на Океанском проспекте, 20 пройдет Общероссийский день приёма граждан.

С 12 декабря открываются елочные базары во Владивостоке: на Луговой, 58, Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, Пшеницына, 22, Руднева, 1-б и 13в, стр. 3, Анны Щетининой, 19, Жигура, 48, Кирова, 32, Лермонтова, 75, Маковского, 210, Новоивановской, 10а, Постышева, 47, Фадеева, 12-б и Сабанеева, 16.

12 декабря с 12.00 до 20.00 Управление Росреестра по Приморскому краю проводит Общероссийский день приёма граждан по следующим адресам - ул. Светланская, д.72 б, ул. Народный проспект, 4, ул. Посъетская, 48.

12 декабря в Федеральной службе судебных приставов пройдет Общероссийский День приема граждан. В аппарат УФССП России по Приморскому краю граждане и представители организаций могут обращаться с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.12: по предварительной записи с 12.00 до 16.00, в порядке живой очереди с 16.00 до 20.00.

12 декабря в 12.00 в Колледже машиностроения и транспорта, по адресу ул. Русская 96, пройдёт спортивный турнир под названием "Силачи Школы Нового Тысячелетия", посвященный Дню Конституции Российской Федерации. Вход свободный!

12 декабря в 11.45 в г. Арсеньев, бассейн СШ «Полет» (ул. Жуковского, 48) - открытие Первенства Приморского края по плаванию.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

12 декабря 1951 года (67 лет назад) родился известный путешественник, священник,писатель Федор Конюхов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]