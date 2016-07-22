В Приморье большегруз задавил мужчину, выпавшего из автомобиля на трассе
Во вторник, 10 декабря, в Приморье в районе 56 км автодороги Уссурийск–Пограничный–Госграница (Пограничный район) зарегистрировано ДТП со смертельным исходом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
59-летний водитель автомобиля Фрейтлайнер двигался со стороны Уссурийска в направлении поселка Пограничный. Обгоняя автомобиль Ниссан Датсун, который совершал поворот налево, большегруз допустил столкновение с ним. В момент удара дверь переднего пассажирского сидения Ниссана открылась, в результате чего 23-летний мужчина, не пристегнутый ремнем безопасности, выпал на проезжую часть под колеса грузовика.
По факту автоаварии проводится проверка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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