Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:12
  0

В Находке транспортные полицейские прервали опасные игры несовершеннолетних на железной дороге

В Находке транспортные полицейские прервали опасные игры несовершеннолетних на железной дороге

Фото: ru.sputniknews.kz

В Находкинский линейный отдел МВД России на транспорте поступила информация о том, что на перегоне остановочной платформы Городская больница по путям в сторону станции Крабовая идут семеро несовершеннолетних.

Незамедлительно на местно направились сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции и доставили школьников в дежурную часть.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, инспекторы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте провели с ребятами профилактические беседы, привели примеры из практики, когда нарушения правил безопасности приводили к трагическим последствиям.

Стражи правопорядка составили в отношении родителей школьников протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35  КоАП Российской Федерации.

Сотрудниками группы ПДН принято решение о проведении мероприятий в школе, где учатся ребята.

Информация направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Ваше отношение к переносу столицы ДФО во Владивосток:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря