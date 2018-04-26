В Находке транспортные полицейские прервали опасные игры несовершеннолетних на железной дороге
В Находкинский линейный отдел МВД России на транспорте поступила информация о том, что на перегоне остановочной платформы Городская больница по путям в сторону станции Крабовая идут семеро несовершеннолетних.
Незамедлительно на местно направились сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции и доставили школьников в дежурную часть.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, инспекторы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте провели с ребятами профилактические беседы, привели примеры из практики, когда нарушения правил безопасности приводили к трагическим последствиям.
Стражи правопорядка составили в отношении родителей школьников протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации.
Сотрудниками группы ПДН принято решение о проведении мероприятий в школе, где учатся ребята.
Информация направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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