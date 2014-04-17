Приморец нанес многомиллионный ущерб экологии, выловив 315 тысяч особей камбалы
В Тернейском районе вынесен приговор капитану рыболовецкого суда, который признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант, являясь капитаном рыболовецкого судна, организовал незаконную добычу камбалы дальневосточной.
Так, в январе-феврале 2017 года, находясь в Японском море, в подзоне Приморье, он организовал незаконный вылов свыше 315 тыс. особей камбалы дальневосточных в период действия запрета на их добычу.
В результате противоправных действий водным биологическим ресурсам причинен экологический ущерб на сумму свыше 15,7 млн рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор считается вступившим в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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