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Приморец нанес многомиллионный ущерб экологии, выловив 315 тысяч особей камбалы

Приморец нанес многомиллионный ущерб экологии, выловив 315 тысяч особей камбалы

Фото: TipTip.Ru

В Тернейском районе вынесен приговор капитану рыболовецкого суда, который признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант, являясь капитаном рыболовецкого судна, организовал незаконную добычу камбалы дальневосточной.

Так, в январе-феврале 2017 года, находясь в Японском море, в подзоне Приморье, он организовал незаконный вылов свыше 315 тыс. особей камбалы дальневосточных в период действия запрета на их добычу.

В результате противоправных действий водным биологическим ресурсам причинен экологический ущерб на сумму свыше 15,7 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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