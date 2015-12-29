Охрана "Земли леопарда" усилена в преддверии Нового года

Государственные инспекторы «Земли леопарда» в преддверии новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны леса. Это связано с прогнозируемым ростом числа случаев браконьерства – вырубок хвойных деревьев и охоты на копытных. Содействие оперативным группам нацпарка оказывают сотрудники приморских лесничеств.

По многолетней статистике в декабре фиксируются всплески браконьерства. Сотрудникам «Земли леопарда» приходится сталкиваться с незаконными вырубками хвойных деревьев. Многие гости и жители юго-западного Приморья в это время направляются вглубь тайги за елками, нарушая естественный ход развития лесных сообществ нацпарка. Другой проблемой охраняемой территории остается охота на копытных животных, которые являются основой кормовой базы редких кошек – дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Усиленный режим охраны на территории «Земли леопарда» в первую очередь предполагает увеличение числа автомобильных и пеших рейдов инспекторов, нередко – при содействии органов правопорядка или коллег из других учреждений. Так, на минувших выходных в нацпарке было организовано масштабное патрулирование совместно с сотрудниками Владивостокского лесничества Департамента лесного хозяйства Приморского края.

В ходе обзорного рейда была осмотрена южная часть «Земли леопарда». И хотя в этот раз патрулирование не выявило нарушений, активная работа в данном направлении будет продолжена. По каждому факту нарушения природоохранного законодательства составляются протоколы, в соответствии с которыми с виновников взымается штраф.

«Отдел охраны готов дать своевременный отпор нарушителям, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по охране. – Мы призываем не омрачать наступление Нового года уголовным делом за охоту либо штрафом на незаконную вырубку хвойных деревьев. Век срубленной елочки не долог, а урон природе наносится при этом немалый. Сегодня можно приобрести красивую искусственную елку, либо присмотреться к деревьям, которые продаются в населенных пунктах на легальной основе».

Вместе с тем из-за отсутствия снега на юге Приморья сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Специалисты не исключают, что во время патрулирования инспекторы «Земли леопарда» также будут вынуждены бороться с огнем. Напоминаем, что поджоги сухой травы, неосторожное обращение с огнем в лесу – основная причина возникновения лесных пожаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]