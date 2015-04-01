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Во Владивостоке открыт проезд по ул. Пушкинской до ул. Светланской

Во Владивостоке открыт проезд по ул. Пушкинской до ул. Светланской

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке завершен ремонт дороги от Пушкинской, 13 до Светланской, 63. Полностью восстановлена проезжай часть и пешеходные зоны. Дорога открыта для движения автотранспорта. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в управлении дорог и благоустройства.

В ходе работ были демонтированы бетонные конструкции, оставшиеся после строительства мостового перехода, выполнена планировка территории, сделано основание из скального грунта, выполнено устройство щебёночного основания толщиной 15 сантиметров. Здесь установлено более 400 метров бордюра из природного камня, уложено три слоя асфальтобетонного покрытия на площади более 1700 квадратных метров, выполнена отсыпка зелёных зон растительным грунтом.

Во Владивостоке открыт проезд по ул. Пушкинской до ул. Светланской
Во Владивостоке открыт проезд по ул. Пушкинской до ул. Светланской
Во Владивостоке открыт проезд по ул. Пушкинской до ул. Светланской
Во Владивостоке открыт проезд по ул. Пушкинской до ул. Светланской

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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