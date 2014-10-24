Детский сад с видом на кладбище: жители Тихой протестуют против вырубки леса под строительство

Лесной массив на Тихой — единственный зеленый участок, где пока еще гуляют и дети, и взрослые. Сейчас многолетние деревья собираются вырубать для строительства маленького детского сада, сквозной проездной дороги и стоянки строительной техники. Более пятисот подписей собрали жители района в защиту леса.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, жители Первомайского района борются за лесной участок – единственный, защищающий их от дыма ТЭЦ с одной стороны и кладбища – с другой. Более пятисот подписей собрали проживающие на улицах Сафонова, Тихвинской, Никифорова, Новожилова и Борисенко в защиту участка, который собираются вырубить под маленький детский сад, сквозную дорогу и стоянку строительной техники. Под стройку выделено три участка: основной, 25:28:030017:6281, и два — для строительства дороги и организации проезда для работ и базирования техники.

Администрация города в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» разработала документацию на строительство детского сада в районе Тихвинской, 3 на 120 мест. Стройка должна начаться весной 2019 года. Ради строительства и прокладки дороги будет вырублен лесной массив, около 800 деревьев, которые жители района называют «своим парком». Больше гулять здесь негде, разве что на Морском кладбище.

«Я здесь живу с 1973 года, – рассказывает Ольга. – Здесь раньше был прекрасный лес. Потом начали строить перинатальный центр — для него взрывали сопку, а потом делали насыпь, у меня в доме трещина пошла по стене от этих взрывов. Сейчас собираются вырубать столетний лес и строить детский сад — между госпиталем ветеранов и Морским кладбищем, в низине, где болото. Мы не слышали ни о каких публичных слушаниях, если они вообще были. К нам приезжали и из городской администрации, и из городской Думы. Развели руками, мол, финансирование федеральное, надо строить».

После начала строительства микрорайона «Патрокл» и перинатального центра с карты исчезло около 10 гектаров леса. Теперь под вырубку планируется еще около 800 деревьев — они уже посчитаны и обозначены.

Ольга показывает — вот дымящая ТЭЦ, вон дым от комплекса по утилизации биоотходов на Морском кладбище, которое и само по себе все еще действует. По соседству госпиталь ветеранов — его территория пока только обозначена столбами, проход на лесистую часть открыт. Но и медицинское учреждение планирует расширяться в скором времени. Под реабилитационные корпуса тоже будут рубить деревья. Ни одного сквера или парка в районе нет.

«Сюда после вырубки леса на Патрокле прибежала и прилетела вся живность оттуда, – говорит Ольга. – Мы тут кормушки вешаем, видели даже краснокнижных птиц. Дети, которые паркуром занимаются, сделали себе площадку здесь. Бабушки со скандинавскими палками ходят, пикники летом устраивают жители всего района. Убираемся мы тут сами, весной и осенью собираем огромные мешки с мусором. Ни одного ответа вразумительного мы так и не получили».

Из лесного массива через дорогу виден детский сад — на Сафонова, 36. Вернее, раньше это был детский сад для всего района, а потом детей оттуда отправили в садик на Борисенко, а здание отдали под Владивостокскую коррекционную общеобразовательную школу-интернат № 2. Несколько огромных детских площадок, говорят жители, пустуют — он не загружен на полный объем.

Строительство детского сада, как говорится в ответе мэрии, здесь необходимо, поскольку на него были выделены средства. Рядом, на Патрокле, будет построено еще два — на 240 мест каждый. А дефицит мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях составляет 1700. Кроме того, дорога и детский сад тут запланированы по Генплану. Небольшой участок леса, примерно половина от сегодня существующего, все же останется. Но по нему, как уже говорилось, пройдет дорога и будет базироваться строительная техника, так что люди сомневаются, останется ли там хотя бы несколько деревьев.

На что местные жители отвечают — мы не звери и не против детского сада, но ведь уже вырублена значительная часть лесного массива под строительство домов, например, на Можайской. Там теперь несколько новостроек — и пустыри вокруг.

Жители обратились и в администрацию — с требованием провести нормальные публичные слушания, как на Постышева, о которых людей известят и позволят высказать свою позицию. Также обратились они и в краевую администрацию, но пока, говорят, ответа от врио не получили. Заинтересовался проблемой только уполномоченный по правам человека Приморского края Валерий Розов. Ему передали около 300 подписей в защиту леса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]