Борис Кубай рассказал, почему в Приморье нет снега

Борис Викторович, на календаре уже 11 декабря, неумолимо приближается Новый год и многие жители Приморья уже просят снега и интересуются, почему его всё нет и нет?

— Этот вопрос далеко не праздный и однозначного ответа на него нет. Налицо погодная аномалия и ее границы пока не определены. Чаще всего первый приличный снегопад во Владивостоке случается в первой декаде ноября и в большинстве случаев не сходит до весны. В этом же сезоне и ноябрь, и практически весь декабрь выдались бесснежными.

Если попытаться ответить на ваш вопрос упрощённо, то можно сказать, что снега нет, потому что нет активных циклонов.

Но тогда возникает резонный вопрос, а почему же нет циклонов? В поисках ответа на этот вопрос мы снова и снова поднимаем голову в тропосферу, где создаются либо благоприятные, либо неблагоприятные условия для циклогенеза у поверхности земли. А помогают нам в этом синоптические карты распределения атмосферного давления в тропосфере над северным полушарием.

Наличие тех или иных условий целиком и полностью зависит от поведения главного дирижера — циркумполярного тропосферного циклона, базирующегося в районе Северного полюса. Постоянно подпитываясь арктическим холодом, он не только поддерживает свои энергозапасы на должном уровне, но и эпизодически направляет их в южном направлении то в сторону Америки, то в сторону Европы или Азии.

В этом сезоне всё своё внимание он решил уделить району Гренландии, Европе и Берингову морю. Что понимается под вниманием тропосферного циклона?

— Он создаёт термодинамические условия для образования и длительного существования над данной территорией своих «дочерних» тропосферных вихрей, которые, в свою очередь, создают благоприятные условия для возникновения и развития активных циклонов у поверхности земли. Над данной территорией устанавливается меридиональный тип атмосферной циркуляции с чередованием похолоданий и оттепелей, снегопадов и дождей.

Почему для своего влияния тропосферный вихрь выбрал именно данные траектории?

— Причины разные — с большой долей элементов случайностей, но закономерным является именно такой (на данном промежутке времени) результат противостояния, противодействия и борьбы двух противоположностей: тропосферных циклонов и антициклонов. Если бы поверхность Земли была абсолютно однородной (без океанов и гор), если бы земля не вращалась, и не было смены сезонов, дней и ночей, тогда бы тропосферный циклон занимал стационарную позицию над полюсом, а антициклон — над экватором. Но жизнь заставляет их бороться за плацдармы в умеренных широтах, при этом где-то кому-то удаётся укрепиться и расшириться надолго в одном месте, а значит противоположному собрату, в силу законов равновесия, удастся это сделать в другом месте. Такое соперничество наблюдается непрерывно, много веков.

Но что именно происходит над территорией нашего региона?

— В умеренных широтах над территорией Китая и Приморья тропосферный антициклон длительное время блокирует усилия тропосферного циклона направить своего посланника в более южные широты и здесь закрепиться. В результате противостояния «стенка на стенку» здесь, в основном, преобладает широтный перенос воздушных масс, который не способствует развитию циклонов, в силу отсутствия больших контрастов температур и плотности воздуха. Исключением стало начало декабря, когда сначала резко потеплело, затем резко похолодало, но на большее и на долгое время сил не хватило.

Сейчас температурный фон приближается к умеренным значениям и в ближайшую неделю существенного похолодания не предвидится. Какую погоду можно ожидать на ближайшей неделе?

— Над Китаем и Приморьем будут проходить слабовыраженные атмосферные фронты, а амплитуда колебаний температуры воздуха будет небольшой. Холода, пришедшие в Приморье 7–9 декабря, отступают и рецидива пока не ожидается.

Спасибо!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]