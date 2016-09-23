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"ИрАэро" готова вывезти из Китая всех туристов "Жемчужной реки"

Фото: РИА Новости

"ИрАэро" готова вывезти всех туристов, купивших путевки в Хайкоу и Санья, не дожидаясь когда "Жемчужная река" оплатит долги, заявил начальник отдела перевозок авиакомпании Александр Макин. "Мы планируем вывезти всех туристов, а это около полутора тысяч человек", — уточнил он.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, последний рейс "ИрАэро" вылетит из Китая 14 декабря.

"Туристы будут доставлены из Китая за счет собственных средств "ИрАэро", — добавил первый заместитель генерального директора авиакомпании Владимир Панфилов.

Напомним, накануне стало известно, что "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Сейчас авиаперевозчик готовит документы для подачи в суд. Долг туроператора оценивается в 2,3 миллиона долларов. По словам Панфилова, представители "Жемчужной реки" обещают погасить долг за счет крупных инвестиций.

Он также добавил, что у "Жемчужной реки" есть задолженности и перед другими компаниями, в частности, перед перевозчиком АЛРОСА.
"Но там сумма небольшая. Насколько реально погашение задолженности перед нашей авиакомпанией, мы не знаем", — заключил Панфилов.

Для справки:

Авиакомпания "ИрАэро" образована в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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