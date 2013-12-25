Цыганка-"гадалка" осуждена в особом порядке во Владивостоке
Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор гр-ке И., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана в значительном размере).
Как установлено в судебном заседании, фигурантка обманным путём завладела имуществом местной жительницы, причинив ей значительный материальный ущерб.
Так, введя в заблуждение доверчивую женщину в том, что на ней «порча», злоумышленница убедила её в необходимости провести специальный «обряд».
Потерпевшая, находясь под влиянием цыганки, передала ей для обряда денежные средства и ювелирные украшения из золота на общую сумму свыше 41 тыс. рублей.
Фигурантка, пообещав вернуть имущество после проведения обряда, в назначенное время не пришла. Вещи потерпевшей она присвоила себе, распорядившись денежными средствами и ювелирными изделиями по собственному усмотрению.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Вину в содеянном фигурантка признала в полном объёме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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