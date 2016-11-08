Все меньше времени остается до главного праздника года — самое время позаботиться о предстоящих тратах. Как порадовать себя и близких, но при этом не считать каждую копейку? Выход подсказывают представители финансовой сферы.

Очарование и загадочность Нового года кроется не только во всеобщем веселье, но и традиции дарить подарки всем близким и знакомым. Сюрпризы родственникам, коллегам по работе, друзьям — для всех нужно подобрать подходящие новогодние презенты.

- Я заранее думаю об этом, зарабатываю, примерно прикидываю, что я хочу подарить.

- На подарки своим родным и близким я стараюсь копить. Заранее стараюсь сформировать свой бюджет.

- Исходя из того, что есть, так и планируем. Какие-то небольшие накопления, но особо сильных трат не предвидится.

Взять средства на приобретение самых желанных подарков предлагает банк «Восточный». Во всех офисах стартуют дни продаж.

Анастасия Коженцева, консультант ПАО КБ «Восточный»: «12 и 13 декабря в офисах «Восточного» банка можно оформить до 300 000 рублей с праздничной ставкой от 9,9 годовых, в эти дни можно будет успеть к нам даже после работы — двери офисов будут открыты до последнего клиента».

С волшебными условиями можно почувствовать себя настоящим Дедом Морозом. Ведь под елку можно положить абсолютно любой подарок!

Анастасия Коженцева, консультант ПАО КБ «Восточный»: «Средства можно расходовать на любые цели: украшения, гаджеты, бытовую технику и даже поездку в отпуск. Подробные консультации можно будет также получить 12 и 13 декабря».

Время дарить подарки. И по-настоящему ценными они будут с волшебными предложениями от банка «Восточный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]