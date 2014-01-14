Ветеранам боевых действий компенсируют 50% оплаты за ЖКХ в Приморье

В Приморье по поручению врио Губернатора края Олега Кожемяко появятся новые меры социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, а также семей приморцев, погибших в ходе локальных войн. Соответствующие закон принят в трех чтениях на заседании Законодательного Собрания во вторник, 11 декабря. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новые меры социальной поддержки разработаны по просьбам жителей Приморья, в том числе общественных организаций ветеранов и инвалидов боевых действий.

Так, в дополнение к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законом, с 1 января 2019 года ветеранам боевых действий будут компенсировать 50% расходов на оплату коммунальных услуг. Эти средства будут предоставлены из краевого бюджета. На сегодняшний день в Приморье проживают почти 4 тысяч ветеранов боевых действий.

Кроме этого, закон закрепляет право инвалидов боевых действий, семей граждан, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, на ежегодную единовременную адресную социальную помощь от 10 до 19 тысяч рублей, компенсации затрат на восстановление памятников семьям участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий и участников боевых действий, погибших до 12 июня 1990 года.

Отметим, адресную помощь ветеранам боевых действий и их семьям в Приморье начали выплачивать еще в 2004 году. В 2008 году список получателей был существенно расширен. Размер единовременных выплат зависит от категории получателей.

Граждане, получившие инвалидность в ходе боевых действий, получают 19 тысяч рублей. Адресная помощь пенсионерам, сыновья которых погибли при исполнении служебного долга, составляет 15 тысяч рублей, а родителям трудоспособного возраста – 10 тысяч рублей. По 17 тысяч рублей получают родители-инвалиды погибших военнослужащих.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей полагается женщинам, потерявшим мужей в ходе локальный войн, а 18 тысяч рублей – вдовам пенсионного возраста. Размер выплаты детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга, составляет 11 тысяч рублей. Материальную помощь получают несовершеннолетние и студенты до 23 лет, обучающиеся на дневных отделениях вузов и техникумов.

На эти цели из краевого бюджета в 2019 году будет направлено более 45 миллионов рублей. Законопроект был поддержан депутатами и начнет действовать с 1 января 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]