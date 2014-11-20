Полицейские в Приморье изъяли из незаконного оборота свыше трех тонн водных биоресурсов

На территории Приморского края в период нереста лососевых пород рыб проходит мероприятие операция «Путина-2018». Мероприятие проводят, чтобы пресечь факты незаконной добычи, транспортировки, реализации водных биологических ресурсов и продукции их переработки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Организованы мобильно-поисковые группы по предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в области рыболовства. В состав межведомственных оперативных групп вошли сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю и специалисты природоохранных ведомств.

Проведено свыше 200 рейдов. Изъято около трех тонн рыбы, 84,5 кг икры лососевых пород рыб, 114 км браконьерских сетей. Все незаконно добытые водные биоресурсы изъяты и помещены на ответственное хранение.

Оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю установлены факты незаконной добычи рыбы лососевых пород. Возбуждены 83 уголовных дела.

В ходе рейдов полицейскими также составлено 219 протоколов об административных правонарушениях по фактам незаконной добычи рыбы лососевых пород.

Так, в Шкотовском районе в отношении троих приморцев возбуждено уголовное дело по п.8 ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние завершено в местах нереста или на миграционных путях к ним). На берегу реки в поселке Шкотово мужчины вели незаконный вылов рыб лососевых пород. У браконьеров изъято 12 особей рыб породы кета, ставные лесковые сети, плавательное средство и объекты промысла. Установлено, что причиненный государству экологический ущерб составил порядка 11 тыс. 600 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]