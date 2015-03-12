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Трое человек пострадали в ДТП в Уссурийске

Трое человек пострадали в ДТП в Уссурийске

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №157 на улице Некрасова. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 44-летний водитель автомашины "Тойота Саксид" двигался по улице Некрасова со стороны улицы Ермакова. При совершении поворота в направлении  улицы Советсткой  мужчина не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, допустив столкновение с автомашиной "Тойота Королла".

В результате автоаварии травмированы 3 человека: 34-летний водитель "Тойоты Королла", а также пассажиры "Саксид": 36-летняя женщина и 17-летний подросток. Все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. 

Стаж вождения водителя "Тойота Саксид" – 5 лет, в текущем году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости.

ДТП произошло в темное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием.

По факту происшествия проводится проверка. 

По данным Госавтоинспекции Приморского края, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 52 автоаварии: 43 - с материальным ущербом, 9 – с пострадавшими. Погибших нет, 12 человек  получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних. Механические повреждения получили 92 транспортных средства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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