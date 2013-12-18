За нападение на сотрудника полиции жительница Приморья приговорена к лишению свободы

В мае 2018 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему по подозрению в совершении административного правонарушения была доставлена 40-летняя местная жительница. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служба ОМВД России по городу Артему, находясь на территории отдела полиции, доставленная стала вести себя агрессивно и, выражаясь нецензурной бранью, ударила сотрудника патрульно-постовой службы.

Следователем следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе следствия доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению преступления.

По месту жительства подсудимая характеризуется неудовлетворительно: злоупотребляет алкогольными напитками, ведет антиобщественный образ жизни, замечена в бродяжничестве.

Артемовский суд признал подсудимую виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции, назначив ей 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]