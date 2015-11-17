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Во Владивостоке пройдет плановая проверка системы оповещения

Во Владивостоке пройдет плановая проверка системы оповещения

Фото: korrespondent.net

В четверг, 13 декабря, с 11.00 до 12.00 во Владивостоке пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации города. В указанный период времени в различных районах города будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение.

К распространению сигналов также подключатся телеканалы «Россия-1», «Россия-24, «Общественное телевидение Приморья», информационные каналы кабельного телевидения компании «Подряд», каналы радио- и проводного вещания «Радио России» и «Маяк», а также каналы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Жителей и гостей Владивостока просят воспринимать звуковые сигналы как временную техническую необходимость. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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