Золотистый стафилококк и кишечную палочку выявили в крабе и осьминоге производителя из Уссурийска

В рамках государственной работы по безопасности пищевой продукции специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора провели исследования морепродукции индивидуального предпринимателя из Уссурийского городского округа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в двух партиях краба и осьминога обнаружены золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности. У предпринимателя будет отозвана декларация о соответствии Техническому регламенту, предоставляющая право реализовывать эти виды продукции.



По результатам исследований на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, две партии морепродукции - мясо краба и осьминога - признаны неотвечающими требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического Регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».



Так, в пробах, отобранных от партии варено-мороженого мяса краба, выявлен золотистый стафилококк, а в пробах, отобранных от партии варено-мороженого осьминога, - бактерии кишечной палочки. Кроме того, в партиях обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).



Золотистый стафилококк – один из основных видов стафилококков, вызывающих пищевые отравления. Заражение продукции может произойти при условии несоблюдения правил хранения и приготовления пищевых продуктов.

БГКП (бактерии группы кишечной палочки) - это санитарно-показательные микроорганизмы и их наличие свидетельствует, прежде всего, об общем санитарном состоянии производства либо о несоблюдении режимов хранения или транспортировки продукции.



После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и доведена заказчикам для предотвращения реализации небезопасной продукции. Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.



Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области в адрес предпринимателя направлено информационное письмо о необходимости принять меры по изъятию и недопущению выпуска в оборот некачественной продукции, несоответствующей требованиям нормативных документов.



Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области в Федеральную службу по аккредитации направлено информационное письмо по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. После получения письма Федеральная служба по аккредитации приостановит декларации на серийный выпуск продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]