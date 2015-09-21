Спасти цаплю пытаются жители Снеговой Пади во Владивостоке
Неравнодушные жители Владивостока просят о помощи в спасении цапли.
Как сообщает инстаграм vestiprim, в Снеговой Пади, в речке, уже неделю живет цапля. Она далеко не улетает, но и поймать ее у жителей не получилось.
«Зоопарк на Садгороде согласился принять ее, но если мы сами поймаем и привезем. Просто речка скоро замерзнет, и цапля, скорее всего, тоже», - рассказывают жители Снеговой Пади.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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