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Спасти цаплю пытаются жители Снеговой Пади во Владивостоке

Спасти цаплю пытаются жители Снеговой Пади во Владивостоке

Неравнодушные жители Владивостока просят о помощи в спасении цапли.

Как сообщает инстаграм vestiprim, в Снеговой Пади, в речке, уже неделю живет цапля. Она далеко не улетает, но и поймать ее у жителей не получилось.

«Зоопарк на Садгороде согласился принять ее, но если мы сами поймаем и привезем. Просто речка скоро замерзнет, и цапля, скорее всего, тоже», - рассказывают жители Снеговой Пади.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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