Еще 11 модульных котельных начали работу в Приморье
Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» ввело в эксплуатацию еще 11 новых автоматизированных модульных котельных. Общая стоимость нового оборудования – 147,9 миллиона рублей.
Как сообщил генеральный директор предприятия Анатолий Попов, автоматизированные котельные запущены в пяти муниципалитетах края.
«По две – в селах Гвоздево Хасанского района и Марково Лесозаводского городского округа, по одной – в селах Малиново Дальнереченского района, Марьяновка Кировского района, Иннокентьевка и Глазовка Лесозаводского городского округа, Васильевка и Ширяевка Михайловского района, а также в Находке», – пояснил он.
Как сообщили в администрации Приморского края, ожидают запуска котельные в Козьмино Находкинского городского округа и самой Находке, селе Зима Южная Надеждинского района, селе Увальное Кировского района, селе Крутой Яр Красноармейского района, селе Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа, селе Дзержинское Октябрьского района, селах Хороль и Новодевица Хорольского района, селе Снегуровка Черниговского района.
Подпрограмма «Автоматизированные модульные котельные» появилась в Примтеплоэнерго в 2015 году. Ее целью стало повышение качества теплоснабжения, а также увеличение эффективности использования топлива. В числе первых были заменены котельные, находящиеся в аварийном состоянии, и котельные, работающие на мазуте и дизельном топливе, имеющие высокую топливную составляющую себестоимости тепловой энергии. За этот период установлено 117 автоматизированных модульных котельных.
Как подчеркнул Анатолий Попов, котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием. Опыт эксплуатации показал высокую надежность АМК. Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, так как автоматика котельной контролирует параметры теплоносителя, что позволяет улучшить качество теплоснабжения потребителей и исключить фактор человеческих ошибок.
Экономический эффект от установки автоматизированных модульных котельных с начала реализации программы до 2017 года оценивался в 126 миллионов рублей в ежегодном исчислении. На текущий момент от установленных на конец 2017 года АМК получен экономический эффект в ежегодном исчислении в 133,5 миллионов рублей.
Всего в рамках программы до 2026 года планируется установить еще 93 автоматизированных модульных котельных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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