Температура воздуха в Приморье продолжит меняться

В прошедшие сутки Приморский край находился под опекой гребня континентального антициклона. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня, 12 декабря, и ближайшие сутки синоптическая ситуация над Приморьем немного поменяется. Над краем сохранится гребень антициклона, но атмосферное давление начнёт падать. Сегодняшний день и предстоящая ночь будут теплее на 2–5 градусов. С северных районов Китая к западным границам Приморья подойдёт циклон, облачная шапка которого накроет юго-запад Приморья. Существенных осадков он не вызовет. Ночь окажется немного теплее прошедшей.

Завтра днём на северо-запад Японского моря с Китая выйдет циклон и будет смещаться над его акваторией. Облачность вихря накроет юго-западные районы Приморского края, но существенных осадков не вызовет. За циклоном на юг Дальнего Востока поступит более холодная воздушная масса. Завтрашний день в большинстве районов Приморья ожидается немного прохладней, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня снова засияло солнце, день будет немного теплее вчерашнего. Завтра город вновь накроет облачностью. Обойдётся без осадков во второй половине дня усилится северный ветер. Минимальная температура останется в тех же пределах, а день ожидается немного прохладней, чем сегодня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]