«Тропический сад» появился на трассе по пути из Владивостока в Арсеньев
Пальмы, гигантские цветы и плодовые деревья «выросли» на участке у дороги рядом с частным домом в селе Осиновка. Жители края сняли на видео «тропический сад», который «высадили» у дороги по пути из Владивостока в Арсеньев.
На кадрах изумленный путник, остановившийся у «сада», запечатлел снеговика, окруженного пальмами, огромными цветами и яблонями. Все это великолепие — дело человеческих рук: «насаждения» вырезаны из пластиковых бутылок и покрышек и раскрашены в яркие цвета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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