Снятое с мели на Кунгасном северокорейское судно ведут на новое место якорной стоянки

Судно КНДР UNPHA-1, которое несколько дней назад сняли с мели у берегов Владивостока – в районе мыса Купера возле пляжа «Кунгасный», меняет место якорной стоянки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Сегодня горожане заметили, что судно дрейфует в районе бухты Федорова.

«Идет плановая буксировка на другую якорную стоянку под контролем Центра управления движением. Судно не в аварийном состоянии», – сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивосток, не уточнив, куда именно направляется судно.

Напомним, что рыболовецкое судно из КНДР, стоявшее на якоре в Амурском заливе в Приморье, из-за сильного ветра ночью 7 декабря сорвало с якоря и выбросило на мелководье. Погода помешала спасателям обследовать судно и снять его с мели сразу, поэтому работы удалось завершить только 8 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]