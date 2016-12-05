Анонс на 13 декабря
13 декабря во Владивостоке в 14.30 в библиотеке им. А. П. Чехова пройдут юридические консультации.
13 декабря во Владивостоке в 13.30 в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (пр-т 100-летия, 159) пройдет концерт солистов и вокальных групп народного академического хора «Коллаж» ДВО РАН.
13 декабря во Владивостоке в 18.00 в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) пройдет творческая встреча с художником А. И. Плешивцевым.
13 декабря г. Самара. БК «Самара» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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