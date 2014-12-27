Год лишения свободы получила владивостокская автоугонщица
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местной жительнице, которая осуждена по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление произошло в мае 2018 года.
Отдыхая в популярном ночном клубе, фигурантка познакомилась с молодым человеком, который предложил продолжить разговор в его автомобиле. Воспользовавшись тем, что потерпевший вышел из автомобиля, девушка пересела на водительское сиденье, завела машину и направилась в сторону центра г. Владивостока, где была задержана сотрудниками ГИБДД.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, с учетом отягчающего обстоятельства - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил наказание ей за содеянное наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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