Живой корм теперь выращивают в Приморском океанариуме для местных обитателей. В морском музее запустили собственное производство. На обед — инфузория туфелька, на ужин — дафния и артемия. Секреты морской кухни — далее.

Здесь всё начинается. В этих колбах растет фитопланктон. Главные условия существования — солнечный свет и постоянная 20-градусная температура.

Екатерина Осипова, начальник отдела обеспечения содержания гидробионтов Приморского океанариума: «Он является кормом для зоопланктона. Мы выращиваем фитопланктон — это зеленые водоросли, а также мы выращиваем зоопланктон».

Зоопланктоны — это знакомые многим с уроков биологии инфузория-туфелька, дафния и артемия салина. Кроме зеленых водорослей, для них специально готовят витаминный коктейль. Засушенные шкурки бананов, очистки от овощей, свекольный сок — то, что остается от приема пищи некоторых тропических рыб — лакомство для зоопланктонов.

Екатерина Осипова, начальник отдела обеспечения содержания гидробионтов Приморского океанариума: «Еще также мы выращиваем промежуточную стадию зоопланктона. Это односуточные науплии артемии — личинки фитопланктона. Они используются для кормления мальков рыб и мелких рыб».

Личинки артемии салины — высокобелковый корм. В Приморском океанариуме — это любимое лакомство медуз. Личинок впрыскивают в аквариум около четырех раз. Этой еды хватает морским обитательницам на весь день.

Марат Хайдаров, главный специалист отдела содержания гидробионтов восточных морей Приморского океанариума: «Артемия плавает в воде, и примерно через час-два медузы ее съедят и начнут переваривать. И если до этого сами медузы — прозрачные, то, когда они поедят Артемию, приобретают цвет корма, то есть становятся такие красноватые».

Перейти на собственное производство живого корма океанариум вынудили проблемы с заказным. Поставляемые личинки не всегда были свежими, часто приходилось отправлять товар обратно продавцу. Теперь цикл завершен, микроорганизмами кормят мальков рыб, мелких рыбешек, морских коньков и медуз.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Стать большими и красивыми этим рыбам помог зоопланктон. Именно их все детство кормили мальков. Сейчас попасть к малышам нельзя, они находятся на карантине, поэтому остается наблюдать за взрослыми особями».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]