В Приморском океанариуме выращивают живой корм для местных обитателей. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Живой корм теперь выращивают в Приморском океанариуме для местных обитателей. В морском музее запустили собственное производство. На обед — инфузория туфелька, на ужин — дафния и артемия. Секреты морской кухни — далее.
Здесь всё начинается. В этих колбах растет фитопланктон. Главные условия существования — солнечный свет и постоянная 20-градусная температура.
Екатерина Осипова, начальник отдела обеспечения содержания гидробионтов Приморского океанариума: «Он является кормом для зоопланктона. Мы выращиваем фитопланктон — это зеленые водоросли, а также мы выращиваем зоопланктон».
Зоопланктоны — это знакомые многим с уроков биологии инфузория-туфелька, дафния и артемия салина. Кроме зеленых водорослей, для них специально готовят витаминный коктейль. Засушенные шкурки бананов, очистки от овощей, свекольный сок — то, что остается от приема пищи некоторых тропических рыб — лакомство для зоопланктонов.
Екатерина Осипова, начальник отдела обеспечения содержания гидробионтов Приморского океанариума: «Еще также мы выращиваем промежуточную стадию зоопланктона. Это односуточные науплии артемии — личинки фитопланктона. Они используются для кормления мальков рыб и мелких рыб».
Личинки артемии салины — высокобелковый корм. В Приморском океанариуме — это любимое лакомство медуз. Личинок впрыскивают в аквариум около четырех раз. Этой еды хватает морским обитательницам на весь день.
Марат Хайдаров, главный специалист отдела содержания гидробионтов восточных морей Приморского океанариума: «Артемия плавает в воде, и примерно через час-два медузы ее съедят и начнут переваривать. И если до этого сами медузы — прозрачные, то, когда они поедят Артемию, приобретают цвет корма, то есть становятся такие красноватые».
Перейти на собственное производство живого корма океанариум вынудили проблемы с заказным. Поставляемые личинки не всегда были свежими, часто приходилось отправлять товар обратно продавцу. Теперь цикл завершен, микроорганизмами кормят мальков рыб, мелких рыбешек, морских коньков и медуз.
Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Стать большими и красивыми этим рыбам помог зоопланктон. Именно их все детство кормили мальков. Сейчас попасть к малышам нельзя, они находятся на карантине, поэтому остается наблюдать за взрослыми особями».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.01.2018 Морские коньки теперь живут в Приморском океанариуме
-
05.07.2018 Колючие акулы появились в Приморском океанариуме
-
30.05.2017 «Школа молодых ученых — 2017» прошла в приморском океанариуме
-
27.08.2015 В Приморском океанариуме поселились австралийские голубые квакши
-
22.01.2017 Анонс на 23 января
-
16.08.2018 В Приморском океанариуме впервые родился скат
Добавить комментарий