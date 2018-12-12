Выставка «Художники Приморья. Наследие» открылась в Парадном зале Приморской картинной галереи
"Вести: Приморье. Интервью" с искусствоведом, замдиректора Приморской краевой картинной галереи Натальей Левданской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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