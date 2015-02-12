Международные перелеты наименее доступны для жителей Владивостока

Средний чек на авиабилеты в 2018 году существенно подрос, сообщает Biletix.

Онлайн-сервис для путешественников составил рейтинг российских городов с самыми бюджетными и дорогими авиабилетами в 2018 году, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА «Новости».

Расходы россиян на перелет в оба конца внутри страны составили в среднем 12 370 рублей, что на 14% выше показателя предыдущего года (10 815 рублей). Средний чек за билеты за границу достиг 24 741 рублей, увеличившись за год на 25% (19 712 рублей).

По данным сервиса, самые дешевые билеты на перелеты внутри страны продаются в Ростове-на-Дону – средний чек составил 4966 рублей. Второе место занял город Чебоксары, жители которого платили 5093 рубля. Замкнула тройку «бюджетников» Махачкала, где пассажиры тратят на билет в среднем 5286 рублей.

Дороже всего билеты по внутренним направлениям обходятся жителям города Анадырь – средний чек составил 45781 рубль. Далее в рейтинге - Магадан со средним чеком в 30959 рублей. На третьем месте в списке дорогих городов оказался Якутск, где за перелет придется отдать в среднем 26514 рублей.

Рейтинг российских городов с самыми дешевыми авиабилетами за границу возглавил Краснодар, где пассажиры платят за перелет в оба конца 14378 рублей. На втором месте Грозный со средним чеком в 14502 рубля. Третье место заняла Махачкала – билет туда-обратно обходится путешественникам в 16613 рублей.

Наименее доступны международные перелеты для жителей Якутска, Владивостока и Магадана – в этих городах люди тратят на билеты не менее 40 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]