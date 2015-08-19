В Приморье будут следить за радиологическим фоном в Японском море

В Дальневосточном федеральном университете запустили новый программно-аналитический комплекс для прогнозирования распространения радиоактивных веществ в окружающей среде. Уникальное оборудование позволит студентам академического департамента ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ осваивать современные методы работы, а ученым — вести мониторинг радиологического фона на Дальнем Востоке и в водах Японского моря.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета, получая информацию о чрезвычайных ситуациях и данные о радиационной обстановке от профильных служб, компьютер моделирует, как вредные примеси могут распространяться в атмосфере и воде. Например, при возникновении выбросов опасных веществ где-то на Дальнем Востоке, в Японии, Северной или Южной Корее, комплекс построит модель распространения этих веществ с учетом рельефа, ветров и морских течений. Ученые и студенты в итоге видят на экране монитора цифровую карту с вероятным развитием радиологической обстановки.

«Высокотехнологичное оборудование позволит ученым университета выполнять междисциплинарные исследования по глобальной повестке мониторинга Мирового океана, разрабатывать новые международные образовательные программы и создавать базы данных по радиологической ситуации в регионе», — отметил проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]