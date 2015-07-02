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Течь воды на улице Карла Жигура во Владивостоке ликвидирована

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке в районе улицы Карла Жигура подрядная организация по заданию администрации провела аварийные работы, проложила трубу и завела её в систему ливневой канализации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации.

«На улице Карла Жигура был выход течи воды на проезжую часть. С понижением температуры воздуха на дороге стали образовываться обширные наледи. На участке проведены аварийные работы, предусмотрены и работы по восстановлению дорожного покрытия, - рассказал заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций Алексей Денисов. – В следующем году будет разработан проект строительства на этом участке улично-дорожной сети новой ветки ливневой канализации».   

Ледовый панцирь на этом участке уже неоднократно срывали тяжёлой техникой муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На итоговую очистку наледи, сразу после устранения течи воды, снова вышла спецтехника – грейдер, экскаватор-погрузчик, самосвалы для вывоза сколотого льда. До полного устранения ледовых образований дорогу продолжат обрабатывать противогололёдными реагентами.

Видео - пресс-служба администрации Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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