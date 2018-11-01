«Прямой разговор»: Какие вопросы задали жители края врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко?
13 декабря в эфире телеканалов «Восток 24» и «Россия 24» новый выпуск программы «Прямой разговор». Вопросы временно исполняющему обязанности губернатора Приморья Олегу Кожемяко задают гости нашей студии — жители края, которые приехали из разных районов региона. Обсудили проблемы льготной ипотеки, поддержки врачей и медсестер, поборы в школах, также высоких цен на продукты. В течение почти полутора часов Олег Кожемяко ответил на десятки вопросов приморцев. Особенно остро прозвучал вопрос об отсутствии капительного ремонта жилья в некоторых районах края. Программу «Прямой разговор» смотрите 13 декабря на телеканале «Восток 24» в 19.00, а также на телеканале «Россия 24» в 22.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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