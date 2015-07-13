В Приморье служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в краже
В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о краже из частного домовладения в селе Занадворовка.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Хасанскому району, злоумышленник, взломав навесной замок входной двери, проник в дом. Похитив бытовую технику и ковровые покрытия, подозреваемый скрылся.
Полицейский пес по кличке Рем, уверенно взяв след, вышел на улицу и, пройдя несколько метров, остановился у дома одного из соседей.
35-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Мужчина рассказал, что спрятал похищенное имущество в лесном массиве, недалеко от своего дома. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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