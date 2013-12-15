Анонс на 14 декабря
14 декабря во Владивостоке в Театре моды ВГУЭС в 16.00 пройдет обзорная презентация палитры стиля на 2019 год. Студенты и преподаватели расскажут о цветовой гамме, материалах и образах нового сезона.
14 декабря во Владивостоке стартует конкурс профессионального мастерства «Молодой специалист года». Участвовать в конкурсе могут учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования со стажем работы менее трех лет.
14 декабря во Владивостоке в 10.00 состоится открытие катка на стадионе «Авангард» (ул. Капитана Шефнера, 2).
14 декабря г. Владивосток, Администрация Приморского края (ул. Светланская, 22). Церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам спортивного сезона 2018 года. Начало в 12.00.
14-16 декабря г. Владивосток. Спартакиада г. Владивостока среди лиц с ограниченными возможностями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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