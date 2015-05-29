Монтаж станции водоочистки завершается в приморском селе Графское
"Примтеплоэнерго" завершает установку водоочистной станции модульного типа в Дальнереченском городском округе. Новый инфраструктурный объект позволит обеспечить чистой питьевой водой жителей села Графское.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, до конца 2018 года все жители многоквартирных домов бывшего военного городка в селе Графское будут получать питьевую воду, соответствующую всем санитарным нормам.
Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Специалисты ведут врезку в существующую систему водоснабжения и подключение станции к сетям электроснабжения. Завод-изготовитель очистной станции приступит к проведению пуско-наладочных работ 17 декабря. В течение следующей недели эти работы будут завершены.
Станция включает в себя сооружения системы обеззараживания воды ультрафиолетом и обработки воды методом обратного осмоса, который позволяет извлечь из нее вредные примеси, в том числе уменьшить содержание железа.
Стоимость объекта составила около 5 миллионов рублей из средств бюджетов Приморья и предприятия.
Напомним, что вопрос по улучшению качества водоснабжения жители Дальнереченска задали врио губернатора Приморья Олегу Кожемяку в конце ноября текущего года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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