Более 6 кг трепанга пытались вывезти из Приморья иностранцы, не привлекая внимание пограничников

Попытку провоза трепанга через границу пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в пункте пропуска «Пограничный-автодорожный».

Более шести килограммов сушеного трепанга изъяли у троих иностранных граждан, следующих на выезд из России. Возвращавшиеся на родину граждане решили, не привлекая внимания, вывезти ценный гидробионт под верхней одеждой в свертках, тщательно примотанных скотчем к ногам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу краевого пограничного управления ФСБ России. Всего пограничники насчитали свыше 3370 особей сушено-вяленого трепанга. Нарушители российского законодательства признались, что провезти «морской огурец» они согласились за деньги, которые им обещал российский приятель.

В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]