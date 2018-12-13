"Вести: Приморье": В Приморье внук выгоняет родную бабушку из квартиры
Она не сдаётся даже в инвалидном кресле. "Ребёнок войны", которого выбрасывают из собственной квартиры.
Мария Ивановна теперь знает цену беззаветной любви к внуку. Родной человек отобрал у нее жилплощадь. А теперь, опосредованно, через бывшую жену, отсуживает и пенсионные деньги.
Неужели это конец, и счастливой развязки не будет? Что еще предпринимает бабушка Маша, чтобы отстоять своё достоинство… Смотрите сегодня, 13 декабря, в 18.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" специальный репортаж Ольги Катренко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.09.2018 «Приморье — территория дружбы» Специальный репортаж Ольги Катренко из Ольгинского района Приморья
-
04.10.2018 80-летнюю пенсионерку выгоняет из квартиры семья родного внука
-
13.12.2017 Сергей Ищенко в программе "В рабочий полдень"
-
04.12.2017 "Вести Приморье: Богатыри из бездны
-
13.04.2017 "Фермеры Булыга-Фадеево". Реализация экономических проектов в сфере сельского хозяйства. Специальный репортаж Ольги Катренко
-
27.08.2014 Полицейские задержали жителя Уссурийска, ограбившего родную бабушку
Добавить комментарий