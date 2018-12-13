"Вести: Приморье": В Приморье внук выгоняет родную бабушку из квартиры

Она не сдаётся даже в инвалидном кресле. "Ребёнок войны", которого выбрасывают из собственной квартиры.

Мария Ивановна теперь знает цену беззаветной любви к внуку. Родной человек отобрал у нее жилплощадь. А теперь, опосредованно, через бывшую жену, отсуживает и пенсионные деньги.

Неужели это конец, и счастливой развязки не будет? Что еще предпринимает бабушка Маша, чтобы отстоять своё достоинство… Смотрите сегодня, 13 декабря, в 18.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" специальный репортаж Ольги Катренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]