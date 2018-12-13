Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:07
  0

"Вести: Приморье": В Приморье внук выгоняет родную бабушку из квартиры

Она не сдаётся даже в инвалидном кресле. "Ребёнок войны", которого выбрасывают из собственной квартиры.

Мария Ивановна теперь знает цену беззаветной любви к внуку. Родной человек отобрал у нее жилплощадь. А теперь, опосредованно, через бывшую жену, отсуживает и пенсионные деньги.

Неужели это конец, и счастливой развязки не будет? Что еще предпринимает бабушка Маша, чтобы отстоять своё достоинство… Смотрите сегодня, 13 декабря, в 18.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" специальный репортаж Ольги Катренко.

 

 

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря