Миллион долларов за экспортированный лес не вернул в Россию приморский предприниматель

Почти 998,5 тысячи долларов США, в эквиваленте 57,7 млн рублей, за вывезенные в Китай лесоматериалы не вернулись в Россию. По факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточную оперативную таможню.

Контракт на поставку в КНР 3,6 тысячи тонн пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского заключила владивостокская компания. С октября 2016 по апрель 2017 года она экспортировала в Китай лесоматериалы на сумму, превышающую миллион американских долларов. Однако валютная выручка за проданный товар в установленный срок поступила лишь частично, в размере 60 тысяч долларов, что немногим более 5% от суммы контракта. При этом лесоэкспортер не предпринимал никаких действий для возврата валюты.

За уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 193 УК РФ) виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф.

Фото - Дальневосточная оперативная таможня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]