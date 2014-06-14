На «Фетисов-Арене» восстановили вывеску с названием спорткомплекса
В четверг, 13 декабря, над парадным входом в «Фетисов-Арену» снова появилась вывеска. Название крупнейшего в Приморье ледового спорткомплекса установили выше светодиодного табло, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Напомним, в 2016 году «Фетисов-Арену» пытались переименовать в «Адмирал ВМТП Арену». Название тогда так и не поменяли, а вывеску сняли.
На экране все это время выходили видеоанонсы предстоящих хоккейных матчей и концертов, а каждые 20 секунд появлялось название ледовой арены.
Две недели назад с инициативой вернуть буквы на фасад арены выступили любители хоккея. 13 декабря вывеска «Фетисов-Арена» вернулась на свое место.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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