От стажера до начальника производства. Стремительная карьерная лестница на самых крупных предприятиях Приморья — реальность для молодых кадров. Сегодня трудоустроиться на производство резидентов краевых территорий опережающего развития помогает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. О новом механизме взаимодействия — далее.

Марина Шахова только в этом году получила диплом Приморской сельхозакадемии, а уже сегодня — старший лаборант крупного агрохолдинга. В так называемых рукавах — объект исследования — пшеница и соя. На хрупких плечах девушки лежит ответственная задача — не допустить в оборот некачественное сырье.

Марина Шахова, старший лаборант ООО «Русагро-Приморье»: «Приходит машина, мы проверяем её на влажность, на сорную примесь и на масличную — это что касается сои. Мы смотрим также, как влажность влияет на хранение зерна. Если, например, влажность большая, то её нельзя очень долго хранить — будет зерно портиться».

В полевых условиях, прямо на площадке для хранения, специально для нас мини-экспертиза:

- Хорошая соя. Только битая немножко, а так — все хорошо.

Ворваться в профессию помогла ярмарка вакансий в академии. Ежегодно при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке презентацию для студентов готовят резиденты территорий опережающего развития. Совместные профориентационные акции приводят в компании молодые кадры. Яркий пример — «Русагро Приморье».

Марина Радостева, директор по персоналу ООО «Русагро-Приморье»: «Мы отобрали ветеринарных врачей, которые в дальнейшем стали нашими стажерами. И на сегодня из пяти специалистов все работают у нас на производстве. Мы делаем ставку на этих людей и думаем, что кое-кто из них сможет стать начальником производственного подразделения».

Другой ход с расчетом на будущее. В этом году в уссурийском агропромышленном колледже запустили спецкурс по направлению «Технология мяса и мясных продуктов». Открытие новой специальности стало возможным благодаря совместной работе компании-резидента ТОР и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На пары уже ходят 20 студентов. Аналогов такого факультета в Приморье нет. Выпускники станут уникальными и востребованными специалистами. Всех их на работу планирует принять «Русагро-Приморье». К 2020-му году в компании появится 1300 вакансий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]